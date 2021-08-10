На Кубани появится первый сербско-российский храм

В Краснодарском крае появится первый сербско-российский храм имени Святого Саввы. Возведение храма обсудили на встрече с Преосвященным Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на главу Фонда развития региона, депутата Илью Шакалова.

По его словам, храм станет значимым проектом и поспособствует укреплению духовного сплочения между Кубанью и Сербией.

«Подчеркнули важность развития и укрепления духовно-нравственного воспитания наших народов, сербско-российских традиций и устоев, казачества, а также установления побратимских связей между нашими регионами», — заявил депутат после встречи.

Ранее в Уфе рассказали о ремонте старейшего в городе храма, построенного в 1823 году. Уточнялось, что средства на восстановление Покровского храма собрали прихожане. Они также участвуют в работах. К настоящему моменту привлеченные к обновлению объекта уже зашпаклевали и выровняли наружные стены.

