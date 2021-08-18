В Печорах отреставрируют два храма XIX и XVIII века

В Печорах отреставрируют храм Святой Варвары XVIII века и Сорока мучеников Севасийских XIX века. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

На научно-методическом совете уже согласовали проект реставрации деревянной церкви Святой Варвары, кроме того, подготовлены документы для историко-культурной экспертизы и согласования с Комитетом по охране памятников.

Ремонт кровли начнется уже в августе, реставрацию планируют начать в следующем году.

По словам главного инженера АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Алексея Гамзина, в ходе проведения комплексных научных исследований было установлено, что техническое состояние крыши церкви Варвары Великомученицы и части перекрытий находится в аварийном состоянии.

«В настоящее время разработан проект противоаварийных мероприятий, которые направлены на то, чтобы привести в нормативно-техническое состояние крыши и перекрытия здания. Проект в ближайшее время будет согласован с Комитетом по охране памятников, и будет выбрана компания, которая будет производить непосредственно эти работы», — отметил он.