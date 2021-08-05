Россиянка нашла в лесу старинные фотографии и передала их в музей

Жительница Тюменской области нашла в лесу кучу мусора, в которой, в частности, были детские игрушки, книги и старинные фотографии. Снимки она передала в музей. Об этом пишет сетевое издание «Трудовое знамя».

Специалисты «Тюменского экологического объединения» рассказали, что на месте, где была найдена гора мусора, выехали экологи. Они провели осмотр территории и зафиксировали нарушения.

Зачем кому-то нужно было вывозить в лес старые предметы быта, которые нашла россиянка, неизвестно. Однако по составу отходов оказалось легко воссоздать атмосферу жизни прошлых поколений тюменцев. Особое внимание привлекли фотографии — портреты мужчин и женщин.

Ранее на Камчатке среди мусора нашли якоря XVIII и XIX веков — их сдали в металлолом местные жители. Россиянин, который заметил якоря, позвонил в краевой объединенный музей и рассказал о своей находке сотрудникам. Те в свою очередь приехали на свалку и обнаружили там предметы, представляющие историческую ценность.