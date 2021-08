Дагестанский лейтенант ОМОНа взошел на Эльбрус

Дагестанский лейтенант взошел на Эльбрус в честь Дня государственного флага Российской Федерации и 25-летия ОМОН. Об этом сообщает портал «Городской Телеграф».

По информации издания, офицер Салман С. взошел на самую высокую горную вершину России и Европы на транспорте Управления Росгвардии по республике Дагестан. Отмечается, что подготовка заняла три месяца. За это время мужчина прошел несколько дней акклиматизации и подробный инструктаж от специалистов по горной подготовке.

«Я поставил перед собой цель – дойти до конца, тем более я хотел посвятить свое восхождение двум знаменательным датам. Это придавало мне сил (...) Думаю, что я еще сюда вернусь», — заявил Салман С.

Ранее в июле популярный исполнитель Данил Прытков, более известный как Niletto, зачитал рэп на горе Эльбрус. 29-летний рэпер исполнил новый трек Someone like you вместе со своей командой на высоте 4400 метров над уровнем моря. Подписчиков озадачил пост Niletto, поскольку максимальная высота подъема туристов на канатной дороге Эльбруса составляет 3780 метров. Фанаты предположили, что исполнителя доставили на нужное место вертолетом.