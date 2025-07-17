Освобождавший территории на СВО боец рассказал о бегстве надеющихся на дроны солдат ВСУ

Минобороны: При боях за село Новохатское в ДНР солдаты ВСУ пустились в бегство

Во время боев за село Новохатское в Донецкой народной республике солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пустились в бегство, надеясь на поддержку дронов. Об этом рассказал один из принимавших участие в освобождении территории штурмовик специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Бода, его слова передает Минобороны в официальном Telegram-канале.

«Особых сложностей нет. Из них [бойцов ВСУ] мало кто до конца идет. В основном, ближе начинаешь подходить — все бегут. Но они надеются на дроны. Сами бегут, и думают, что дроны им помогут. Но мы уже научились и дроны обходить», — рассказал Бода.

По словам российского военнослужащего, к моменту, когда российские военные заходили в населенный пункт, большая часть солдат ВСУ сбежали. «Мы еще туда не пришли, а больше половины уже ушли», — заключил он.

О том, что армия России заняла Новохатское, стало известно 16 июля. В Минобороны заявляли, что взятие населенного пункта открывает путь к границе с Днепропетровской областью.