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16:16, 16 июля 2025Россия

В Минобороны России объяснили значение взятия под контроль Новохатского в ДНР

МО РФ: Взятие Новохатского открывает путь к границе с Днепропетровской областью
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Благодаря тому, что российские штурмовики заняли село Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР), открылся путь еще к одному участку границы с Днепропетровской областью. Значение взятия населенного пункта под контроль объяснило Минобороны (МО) России в Telegram.

В ведомстве также рассказали, что проведя зачистку зданий, бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Восток», развернули в селе российские флаги. В свою очередь, инженерные группы приступили к разминированию местности.

О том, что армия России заняла Новохатское, стало известно 16 июля.

Ранее в Минобороны России отчитались о взятии под контроль подразделениями Южной группировки войск донецкой Петровки. Кроме того, 14 июля сообщалось, что бойцы «Центра» заняли поселок Маяк в ДНР.

ЖЗЛ
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