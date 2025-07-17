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19:43, 17 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе фотограф-извращенец снял девушку под юбкой

В Петербурге юноша снимал девушку под юбкой и убежал, когда начали снимать его
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге фотограф-извращенец снял девушку под юбкой и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, девушка шла по подземному переходу на пересечении Седова и Ивановской. Во время подъема по ступенькам она почувствовала прикосновение к бедру.

Девушка поняла, что юноша в ярких шортах сунул телефон ей под юбку и сделал снимок. Молодой человек понял, что разоблачен, и стал убегать, но его успели снять на видео. Потерпевшая планирует обратиться в полицию.

Ранее в Туве ученики задержали извращенца, проникшего в школьный туалет и показывающего девочке гениталии.

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