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13:29, 7 апреля 2025Силовые структуры

В российской школе ученики задержали извращенца с голыми гениталиями в женском туалете

В Туве ученики в школе поймали извращенца, показывающего свои гениталии девочке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Туве ученики задержали извращенца, проникшего в школьный туалет и показывающего девочке гениталии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, ЧП произошло в первой школе Турана. Там эксгибиционист проник в женский туалет и показал одной из учениц свои гениталии. Его задержали школьники и удерживали до приезда полицейских. Прибывшим правоохранителям мужчина сказал, что девочка увидела все случайно.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае 33-летнего тренера по карате из школы «Доджо» в Советской Гавани обвинили в педофилии.

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