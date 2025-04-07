В российской школе ученики задержали извращенца с голыми гениталиями в женском туалете

В Туве ученики в школе поймали извращенца, показывающего свои гениталии девочке

В Туве ученики задержали извращенца, проникшего в школьный туалет и показывающего девочке гениталии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, ЧП произошло в первой школе Турана. Там эксгибиционист проник в женский туалет и показал одной из учениц свои гениталии. Его задержали школьники и удерживали до приезда полицейских. Прибывшим правоохранителям мужчина сказал, что девочка увидела все случайно.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего.

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