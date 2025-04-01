«Тонко чувствующего детскую душу» тренера по карате обвинили в совращении школьниц

В Хабаровском крае тренера караты из школы Доджо обвинили в педофилии

В Хабаровском крае 33-летнего тренера по карате из школы «Доджо» в Советской Гавани обвинили в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, специалист, которого в интернете описывали как тренера, тонко «чувствующего детскую душу», задержали после заявления отца одной из его учениц. Со слов заявителя, во время сборов в Приморском крае специалист совратил трех школьниц — двух восьмиклассниц и одну ученицу девятого класса.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и собирают доказательства возможного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Если вина тренера подтвердится, ему грозит до 12 лет колонии.

4 марта рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) обвинили в педофилии. Одна из девушек заявила, что была изнасилована прямо на его концерте.