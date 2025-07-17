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19:33, 17 июля 2025Спорт

Монсон заявил о гордости быть россиянином и собрался в Госдуму

Монсон заявил, что горд быть россиянином и стремится попасть в Госдуму
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон рассказал, что гордится быть россиянином, и поделился планами на будущее. Его слова приводит РИА Новости.

«Я действительно горжусь тем, что являюсь россиянином. Это очень здорово. Сейчас моя цель — попасть в Госдуму, благодаря чему я смогу реализовать свои проекты помощи людям в гораздо большем масштабе», — заявил Монсон.

Он отметил, что сейчас для реализации своих инициатив вынужден просить о помощи. «Но если бы я стал депутатом, то у меня было бы гораздо больше полномочий. Тогда детские школы для занятий спортом открывались бы намного быстрее, их было бы больше, развивались бы и другие социальные программы», — резюмировал Монсон.

В 2024 году Монсон принял ислам и женился в России по мусульманским обычаям. В том же году он вошел в предвыборную команду президента России Владимира Путина. В сентябре 2023 года спортсмен был избран в парламент Башкортостана. В 2018 году спортсмен отказался от американского гражданства и получил российский паспорт. Тогда же он одержал победу на выборах в городскую думу подмосковного Красногорска. Монсон баллотировался от партии «Единая Россия».

53-летний Монсон известен по выступлениям в смешанных единоборствах. Всего за карьеру он одержал 60 побед при 26 поражениях.

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