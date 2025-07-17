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19:35, 17 июля 2025Наука и техника

ИИ нашел эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

Nat Commun: ИИ доказал пользу ланабесестата против снижения когнитивных функций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom  

В журнале Nature Communications представили повторный анализ данных крупного клинического исследования AMARANTH. Изначально испытания препарата ланабесестат, который снижает уровень β‑амилоида в мозге, завершились безуспешно: улучшений в когнитивных функциях участников не зафиксировали, и проект сочли бесперспективным.

Однако международная группа ученых применяла к тем же данным новый ИИ‑инструмент — предиктивную прогностическую модель (PPM). Эта модель анализирует исходные показатели пациентов — данные МРТ, наличие генетических маркеров, уровень β‑амилоида и результаты тестов памяти — и прогнозирует, как быстро у конкретного человека будет развиваться болезнь Альцгеймера. Такой подход позволил разделить участников на группы с «медленным» и «быстрым» прогрессированием нейродегенерации.

После новой стратификации оказалось, что у пациентов с более медленным течением заболевания при приеме ланабесестата в дозе 50  миллиграммов когнитивное ухудшение замедлялось на 46 процентов по сравнению с плацебо. У пациентов с быстрым развитием болезни такого эффекта не обнаружили. Более того, благодаря использованию ИИ требуемый размер выборки для выявления эффекта существенно снижается, что может значительно ускорить и удешевить будущие испытания.

Исследователи подчеркивают, что внедрение ИИ в клинические исследования может повысить их эффективность и помочь быстрее находить действенные методы лечения болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление яиц может существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера. У тех, кто ел не менее двух яиц в неделю, вероятность развития деменции была на 47  процентов ниже.

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