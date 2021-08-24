В России представили дешевый компьютер на «Эльбрусе»

Концерн «Автоматика» представил первый бюджетный компьютер на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3». Об этом сообщает ТАСС.

Презентация компьютера состоялась на форуме «Армия-2021», который проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа. По словам представителей входящего в «Ростех» концерна, девайс ориентирован для массового применения на регулируемом рынке в нижнем ценовом сегменте. «Решение имеет высокую производительность при малых габаритах, обеспечивает высокую защиту информации за счет российской разработки вычислительных ядер и соответствует всем требованиям к российской продукции», — уточняется в сообщении.

В концерне также подчеркнули, что ПК позиционируется в качестве дешевого офисного компьютера. Устройство может запускать приложения для зарубежных процессоров Intel и AMD. Процессор компьютера имеет два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2000 мегагерц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением.

Представители «Автоматики» не стали раскрывать стоимость компьютера, однако отметили, что цена «в несколько раз ниже текущего уровня стоимости компьютеров на процессорах "Эльбрус-8С/8СВ"». Компания также обсуждает с госзаказчиками возможность нескольких крупных поставок.

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