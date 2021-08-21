В России вырос спрос на игровые ноутбуки

Каждый пятый проданный ноутбук в России оказался игровым. Об этом сообщается в отчете группы «М.Видео-Эльдорадо», копия которого оказалась в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По оценке аналитиков компании, за последний год спрос на игровые ноутбуки вырос на 27 процентов. Это связывают со стабильной ситуацией на рынке данной продукции и популярностью домашних развлечений в условиях пандемии. Продажи геймерских компьютеров увеличились на 55 процентов, до 25 миллиардов рублей. Наиболее востребованными производителями портативных компьютеров оказались Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI. Весь рынок ноутбуков России в первые полгода составил около 1,4 миллиона штук и более 80 миллиардов рублей.

Также вырос спрос и на другие игровые гаджеты. Например, в сегменте мониторов доля специальной продукции для любителей видеоигр составила 40 процентов. Игровая периферия, включающая мыши, клавиатуры и гарнитуры, относительно прошлого года прибавила 15 процентов в штуках и 31 процент в деньгах.

Также отмечен рост спроса на специализированные кресла. Продажи товаров данного сегмента выросли на 70 процентов — до ста тысяч штук и 1,3 миллиарда рублей. «Эргономичные кресла выбирают не только любители игр, чтобы не испытывать усталости и дискомфорта во время продолжительного нахождения перед монитором, но и те, кто работает или учится удаленно из дома», — говорится в отчете.

«Игровые категории продолжают расти, несмотря на ажиотажный спрос в 2020 году, и демонстрируют позитивную динамику благодаря более высокой производительности, функциональности и яркому дизайну. Например, игровые ноутбуки и мониторы универсальны — их приобретают не только для гейминга, но и в свой домашний офис», — заметил руководитель департамента «Домашний офис и фото» компании Олег Резников.

В конце июня представители AliExpress рассказали, что с начала года спрос на ноутбуки в России вырос в полтора раза. Самыми популярными моделями из каталога торговой площадки оказались компьютеры стоимостью от 33 до 65 тысяч рублей.