Intel выпустит ноутбук без памяти

Intel готовит геймерский ноутбук, ориентированный на апгрейд. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture со ссылкой на авторитетного инсайдера Роланда Квандта (Roland Quandt).

Портативный компьютер выйдет под брендом Whitebook. Модель отличается от конкурентных устройств тем, что будет продаваться без памяти. Ноутбук не будет работать из коробки — пользователю придется сперва установить в соответствующие слоты оперативную память и накопитель. Квандт полагает, что устройство будет поддерживать до 64 гигабайт оперативной памяти DDR4 и иметь два слота для накопителей — PCIe и M.2.

При этом недоукомплектованный ПК будет оценен достаточно высоко, хотя его розничная цена инсайдеру неизвестна. Whitebook появится в продаже в течение года, Intel намерена продавать устройство как под своей маркой, так и реализовывать через партнеров.

Также специалист рассказал, что флагманская модель компьютера выйдет с процессором Intel Core i7-11800H Tiger Lake, который имеет максимальную частоту до 4600 мегагерц. Доступная версия будет оснащаться чипом Intel Core i5-11400H. Устройство получит 15,6-дюймовый экран разрешением Full HD с максимальной частотой 240 герц или QHD с частотой 144 герц. Ноутбук будет оснащаться видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060 или RTX 3070.

В середине августа журналисты описали устройство первого российского ноутбука «Гравитон Н15И-К2». Компьютер имеет процессор Core i5-8259U и материнскую плату отечественного производства. Девайс выпущен для компаний и госзаказов.