Описано устройство первого российского ноутбука

Первый российский портативный компьютер «Гравитон» создан на базе материнской платы отечественной разработки. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Журналисты, к которым «Гравитон Н15И-К2» попал на обзор, отметили, что девайс имеет местами устаревший дизайн, однако отличается стабильной работой и подлежит апгрейду. Устройство имеет пластиковый корпус с матовым покрытием, клавиатуру с блоком клавиш NumPad и коротким ходом, 15,6-дюймовый дисплей с толстыми рамками. «Внешне — типичная офисная модель первой половины десятых. Но в данном случае это скорее плюс, чем минус», — описывают устройство компьютера авторы.

Девайс вышел с процессором Core i5-8259U производства американской компании Intel, данный чип использовался в компьютерах 2018 года. Однако материнская плата произведена и собрана в России. «Игры и графические приложения явно не про эту модель», — заявили специалисты, однако подчеркнули, что в целом девайс имеет хорошую производительность. Из материала следует, что устройство подлежит апгрейду: в нижней части ноутбука находятся отдельные лючки, позволяющие быстро заменить накопитель или оперативную память.

«Гравитон Н15И-К2» весит 1,69 килограмма. При средней нагрузке компьютер может проработать в автономном режиме до восьми часов. На восстановление емкости батареи уходит до четырех часов.

В заключении авторы подчеркнули, что ноутбук предназначен для компаний и госзаказов, в свободной рознице приобрести его нельзя. «"Гравитон" сам по себе, если забыть об импортозамещении, выглядит актуальным устройством, за которое не стыдно», — подытожили журналисты.

Анонс «Гравитон Н15И-К2» состоялся в начале июля. Девайс разработан и произведен в России, он имеет заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения.