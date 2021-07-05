Представлен созданный в России ноутбук

Российская компания 3Logic Group представила ноутбук, отвечающий требованиям импортозамещения. Об этом сообщает РИА Новости.

Портативный компьютер «Гравитон Н15И-К2» разработан и произведен в России, он базируется на основе материнской платы, также созданной отечественными специалистами. Кроме того, ПК получил модуль СДЗ «Аккорд-АМДЗ», имеющий сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ФСБ. Девайс получил заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения. Судя по описанию устройства на сайте производителя, остальные компоненты компьютера выполнены иностранными производителями.

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Девайс имеет 15,6-дюймовый Full HD-экран, процессор Intel Core i5 восьмого поколения, до 32 гигабайт оперативной памяти, графический контроллер Intel Iris Plus Graphics 655. Модель получила жесткий диск и SSD, два слота расширения, аудиосистему, поддержку Wi-Fi и Bluetooth, блок питания мощностью 40 ватт. Масса «Гравитон Н15И-К2» составляет 1,69 килограмма.

На компьютер можно установить три вида операционных систем — отечественные Astra Linux или Astra и Windows 10.

Представители 3Logic Group рассказали, что ноутбук создан для госзаказчиков и коммерческих организаций и пока не представлен в продаже. Стоимость «Гравитон Н15И-К2» также не раскрывается.

В начале 2020 года стало известно, что компьютеры на базе российского процессора «Эльбрус» закупят в РЖД. По данным с сайта госзакупок, заказчик требовал поставить 15 тысяч компьютеров и был готов заплатить 1,08 миллиарда рублей.