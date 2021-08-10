Пользователей предупредили о недопустимых действиях при зависании компьютера

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко предупредил россиян, что не стоит многократно нажимать на клавиши при зависании компьютера или отдельных программ. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

По мнению эксперта, такие действия могут ухудшить ситуацию, поскольку система компьютера отправляет данные запросы в зависшую программу, но при этом не получает отклик. Таким образом, каждый клик мышью дает дополнительную нагрузку и негативно сказывается на работоспособности софта.

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Вместо нажатия клавиш Кузьменко советует пользователям дождаться реакции системы. Если ее так и не последовало, эксперт рекомендует перезагрузить компьютер. Однако, если подобные проблемы возникают на регулярной основе, следует обратить внимание на мощность и возраст устройства. Кузьменко подчеркнул, что необходимо держать «железо» компьютера в актуальном состоянии, поскольку это поможет предотвратить появление задержек в работе компьютера и непредвиденного отключения программ.

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