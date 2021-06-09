Россиянам рассказали об «убивающей» ноутбук ошибке

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал об «убивающей» ноутбук ошибке в беседе с радио Sputnik.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что многие россияне начали работать со своими ноутбуками практически в любом месте, в том числе на пляже. Однако это очень плохая практика с точки зрения сохранности устройства.

«Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придется разбирать корпус, чтобы все прочистить», — предупредил эксперт. Он отметил, что, если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах.

Рябинин призвал не пытаться извлечь песок из устройства с помощью иглы или зубочистки, поскольку так можно повредить контакты. Для самостоятельного избавления от песка, забившегося в гаджет, специалист посоветовал купить в специализированном магазине баллон сжатого воздуха для очистки техники. «Надо держать ноутбук под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом», — сказал он.

Ранее Рябинин раскрыл способы ускорить работу ноутбука. По его словам, если гаджет начал тормозить, прежде всего необходимо проверить список автозагрузки и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости. Он посоветовал провести ревизию всех приложений на компьютере и удалить ненужные. Эксперт также порекомендовал очистить жесткий диск ноутбука от ненужных файлов, которые занимают место и тормозят работу.