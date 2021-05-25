Раскрыты способы ускорить работу ноутбука

Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин раскрыл способы ускорить работу ноутбука в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если гаджет начал тормозить, прежде всего необходимо проверить список автозагрузки и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости. Он посоветовал провести ревизию всех приложений на компьютере и удалить ненужные.

Эксперт также порекомендовал очистить жесткий диск ноутбука от ненужных файлов, которые занимают место и тормозят работу. «Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию», — сказал он.

Кроме того, Рябинин посоветовал проверить настройки энергосбережения. «В случае необходимости можно выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто отключен, чтобы продлить время работы устройства, а скорость при этом страдает», — добавил он.

Также специалист порекомендовал отключить дополнительные эффекты интерфейса, включая эффекты прозрачности, которые потребляют ресурсы ноутбука.

Ранее сообщалось, что рост цен на ноутбуки и дефицит этой техники в России может возникнуть из-за проблем с поставками чипов и других комплектующих. С такими затруднениями индустрия столкнулась на фоне пандемии коронавируса. По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние полгода сильнее всего подорожала техника нижней ценовой категории.