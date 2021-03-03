Создан ноутбук с тремя экранами

Компания Compal создала концепт ноутбука с несколькими экранами. Об этом сообщает издание HotHardware.

Представители компании описывают компьютер Airttach как первый в мире ноутбук с расширяемым экраном. Девайс имеет в комплекте две съемные панели, которые можно закрепить по обе стороны от основного дисплея посредством специальных кронштейнов. В максимально развернутом виде Airttach имеет три экрана диагональю 13 дюймов с общим соотношением сторон 48:9.

Также съемные консоли можно использовать отдельно. Например, производитель допускает размещение вспомогательных экранов на подставках на рабочем столе. Изобретенный Compal ноутбук имеет габариты классического переносного компьютера, поэтому его можно транспортировать в одной сумке. «Мобильность — это не повод жертвовать площадью экрана», — заметили создатели концептуального устройства.

В настоящий момент Airttach находится в стадии прототипа, компания намерена закончить разработку в течение 12 месяцев. По словам представителей фирмы, ноутбук с расширяемым экраном ориентирован на пользователей, которым нужно держать во внимании много информации одновременно — создателей контента, биржевых трейдеров, госслужащих.

Ранее компания Expanscape выпустила компьютер с семью экранами. Ноутбук Aurora 7 имеет четыре 17,3-дюймовых дисплея разрешением 4K и три дополнительных размером 7 дюймов. Вес компьютера составляет около 12 килограммов.