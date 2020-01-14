Microsoft изобрела ноутбук на солнечной энергии

Microsoft показал концепт ноутбука, заряжающегося от солнечной энергии. Издание Windows Latest предположило, что подобный девайс может пополнить линейку Surface Pro.

Изобретение было представлено в Ведомство по патентам и товарным знакам США во второй половине 2018 года, но появилось на сайте организации только в январе 2020-го. Согласно описанию и схеме, на задней панели ноутбука располагаются несколько фотоэлементов, которые соединены с аккумулятором устройства.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий

Солнечные панели смогут подпитывать батареи девайса во время автономной работы, когда ноутбук не будет подключен к электросети. В заявке уточняется, что для зарядки подойдет не только солнечный, но и искусственный свет, например, от ламп накаливания. Благодаря складной конструкции панели при необходимости могут быть спрятаны в корпусе компьютера. В документе не уточняется, сколько времени необходимо для полной зарядки компьютера от альтернативных источников энергии.

Издание считает, что подобное устройство может появиться в следующем поколении ноутбуков от Microsoft. На данный момент актуальным девайсом линейки является Surface Pro 7, представленный в октябре 2019 года. На фоне завершения поддержки Windows 7 Microsoft порекомендовала пользователям ОС перейти на ноутбуки Surface.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!