В России предрекли подорожание ноутбуков

Рост цен на ноутбуки и дефицит этой техники в России может возникнуть из-за проблем с поставками чипов и других комплектующих. С такими затруднениями индустрия столкнулась на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ритейлеров.

По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние полгода сильнее всего подорожала техника нижней ценовой категории. Его коллега, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин, предрек дефицит и повышение цен вплоть до конца года.

Ранее сообщалось, что за прошедший год цены на электронику в России подскочили на 20 процентов. В первом квартале 2021 года стоимость ноутбуков выросла на 10 процентов (по сравнению с тем же периодом прошлого года), примерно на столько же подорожала и другая компьютерная техника: лэптопы и десктопы.