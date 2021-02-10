С начала 2021 года в России резко подорожала электроника, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Опрошенные изданием ритейлеры рассказали, что рост цен с начала года составил от пяти до 20 процентов, в зависимости от категорий товаров. Сложившуюся ситуацию они связывают с мировым дефицитом основных компонентов, из которых производится электроника, — матриц, карт памяти, дисплеев и видеокарт.

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Большая часть этих комплектующих выпускается в Китае, где в начале года традиционно падает производство из-за новогодних праздников по лунному календарю. Нехватка видеокарт отдельно вызвана ростом ажиотажа вокруг биткоина из-за его подорожания. Для майнинга криптовалюты необходимо оборудование, включающее в себя видеокарту.

Ритейлеры отметили, что объем импорта электроники в Россию снизился еще в конце прошлого года. Его восстановления они ожидают в марте-мае.

По словам специалистов, закупочные цены в Китае в 2021 году выросли на 10-15 процентов. К этой величине следует прибавить 2-3 процента из-за проблем с логистикой.

В свою очередь Минпромторг заявил, что пока не получал от отечественных ритейлеров сообщений о планах повысить цену на продаваемую электронику. Сообщение ведомства приводит ТАСС.