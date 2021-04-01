В России подскочили цены на электронику

За прошедший год цены на электронику в России подскочили на 20 процентов, участники рынка прогнозируют дальнейшее подорожание почти во всех сегментах товаров. Об этом сообщает газета «Ведомости».
В первом квартале 2021 года стоимость ноутбуков выросла на 10 процентов (по сравнению с тем же периодом прошлого года), примерно на столько же подорожала и другая компьютерная техника: лэптопы и десктопы. Причем, как отметил маркетолог федерального ритейлера, продавцы в России сейчас не увеличивают свою маржу — цены на гаджеты меняют импортеры.
По данным компании GfK, сейчас средняя цена компьютера в России составляет 730 долларов (54,3 тысячи рублей), это примерно на 20 процентов больше, чем год назад. Во многом ситуация объясняется дефицитом комплектующих для производства техники. «В 2020 году из-за ажиотажного спроса на ПК цены на них стали расти. Затем из-за пандемии COVID-19 разрушились цепочки поставок комплектующих – некоторые производящие их предприятия просто закрылись», — объяснил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.
В начале февраля участники российского рынка уже рассказывали о резком подорожании электроники. Цены с начала года выросли на 5-20 процентов. В качестве главной причины также назывался дефицит основных комплектующих: матриц, карт памяти, дисплеев и видеокарт. Ситуация осложняется еще и тем, что в стране нет собственного производства полупроводников для бытовой электроники. При этом отечественные сборочные предприятия не являются приоритетными клиентами иностранных поставщиков из-за небольшого объема заказов.