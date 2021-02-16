Россиян предупредили о подорожании электроники

Опрошенные РИА Новости российские производители микроэлектроники и техники предупредили о возможном подорожании своей продукции.

По их словам, рост цен в ближайшем будущем может быть связан с замедлением логистических и производственных цепочек из-за пандемии коронавируса, повышенным спросом и продолжающимися торговыми войнами, в первую очередь между США и Китаем.

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Участники российского рынка отмечают, что сталкиваются с теми же проблемами, что и весь мир — дефицитом основных комплектующих, прежде всего чипов. Во многом он связан с тем, что ведущие производители электроники из разных стран, опираясь на собственный прошлогодний опыт, наращивают запасы на складах, создавая повышенный спрос.

Ситуация в России усугубляется отсутствием собственного производства полупроводников для бытовой электроники. При этом отечественные сборочные предприятия не являются приоритетными клиентами иностранных поставщиков из-за небольшого объема заказов. Однако рост цен может стать временным, отмечают эксперты.

В начале февраля участники российского рынка рассказывали о резком подорожании электроники. Цены с начала года выросли на 5-20 процентов. В качестве главной причины также назывался дефицит основных комплектующих: матриц, карт памяти, дисплеев и видеокарт.