Перечислены основные ошибки при выборе ноутбука

Покупатели ноутбуков могут существенно переплатить, ориентируясь исключительно на бренды устройств. Об этом сообщает «Газета.ру».

«За стоимость ноутбука от раскрученного бренда можно купить более мощный и долговечный гаджет, произведенный чуть менее известной компанией», — отметил руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов. По словам специалиста, при ориентации только на бренд потребитель рискует переплатить до 50 процентов от стоимости компьютера.

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Одной из основных ошибок, которые перечислил Филатов, является стремление приобрести ноутбук из низкой ценовой категории, но от топового бренда. Подобная попытка сэкономить связана с большим количеством компромиссов. «Конечно, это не значит, что стоит приобретать устройство от компании "без имени"», — сказал специалист и посоветовал читать отзывы на конкретную модель в интернете.

Филатов также считает, что необходимо сопоставлять свои цели с возможностями ноутбука. «Нередки ситуации, когда у дизайнера не хватает мощности для работы в Photoshop, а у человека, которому требуется только редактор текста или гаджет для просмотра фильмов в дороге, будет избыточно производительное устройство», — отметил автор.

Эксперт уверен, что экономия в краткосрочной перспективе грозит расходами в ближайшем будущем. Слишком дешевый компьютер может выйти из строя преждевременно, что потребует привлечения дополнительных средств для его ремонта или замены.

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