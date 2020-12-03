Названы способы предотвратить перегрев ноутбука

Чтобы предотвратить перегрев ноутбука, нужно следить за его вентиляционными отверстиями, а также не перегружать процессор. Шесть советов по уходу за гаджетом дал журнал Business Insider.

Так, вентиляционные отверстия компьютера лучше ничем не закрывать, иначе туда не будет поступать нужное количество воздуха. Для этого ноутбук лучше всего ставить на твердую плоскую поверхность. Кроме того, можно использовать и специальную охлаждающую подставку.

При этом лучше не использовать ресурсоемкие программы, которые будут заставлять процессор и его компоненты работать быстрее и перегреваться. Также рекомендуется изменить настройки производительности ноутбука, чтобы снизить нагрузку на его компоненты.

Следует обращать внимание и на загрязненность отверстий ноутбука. Если в них накопилась пыль, следует их очистить. Наконец, чтобы дать девайсу остыть, его можно на некоторое время выключить.

Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин раскрыл способ продлить срок жизни ноутбука. По его словам, нужно следить за состоянием аккумулятора гаджета и приложениями, которые работают в фоновом режиме.