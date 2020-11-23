Раскрыт способ продлить жизнь ноутбука

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин раскрыл способ продлить срок жизни ноутбука из-за возросшей нагрузки на технику на фоне удаленной работы и учебы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Рябинин указал, что работа ноутбука зависит от аккумулятора. Чтобы защитить его от износа, важно правильно настроить электропотребление и следить, какие приложения постоянно работают в фоне. Эксперт отметил, что в некоторых операционных системах есть функция экономии заряда батареи, в этом режиме на определенном уровне заряда приостанавливается работа фоновых приложений, синхронизация, снижается яркость.

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Кроме того, следует помнить, что аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки. Если не давать гаджету разрядиться ниже 20 процентов, а затем зарядить, когда понадобится, однако полной зарядки и разрядки следует избегать, равно как не оставлять ноутбук постоянно подключенным к сети. «Если ваше устройство долгое время остается без использования, аккумулятор нужно держать в районе 40-50 процентов, а не полностью заряженными», — советует эксперт.

Также важно следить за температурным режимом. Любые перепады нежелательны, особенно когда аккумулятор становится слишком горячим. Не стоит хранить гаджет на морозе или включать сразу после холода. «Работа при температуре ниже минус 10 градусов снизит срок службы аккумулятора, при этом умеренно прохладное место для любой батареи – это плюс», — добавил Рябинин.

Ранее специалисты посоветовали пользователям для ускорения работы компьютера удалить лишние программы и изменить параметры запуска системы. По их словам, зачастую компьютеры под управлением Windows тормозят из-за большого количества бесполезных приложений и неправильных настроек. В первую очередь следует сократить список программ, которые открываются вместе с запуском системы.