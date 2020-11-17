Эксперт раскрыл способ вычислить взлом Android-смартфона

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин раскрыл способ вычислить взлом Android-смартфона. Его слова приводит «Прайм».

Он предупредил, что злоумышленники взламывают смартфоны для получения доступа к хранящимся на них данным пользователей.

Эксперт отметил, что в случае взлома устройство начнет постоянно взаимодействовать с каким-либо сервером через интернет. «Пользователь может выявить такую активность самостоятельно через мониторинг ресурсов ОС Android. Речь идет о различных программных закладках и троянских программах. Главный демаскирующий признак, что телефон взломан — резкое увеличение потребляемого устройством трафика и заряда батареи», — рассказал он.

Для защиты от злоумышленников Курамин порекомендовал использовать антивирусное ПО и контролировать статистику потребления интернет-трафика различными приложениями. Так, если «Калькулятор» начал регулярно выходить в интернет, это «стопроцентный сигнал о том, что с ним что-то не так».

Специалист посоветовал обратиться в сервисный центр за переустановкой ОС Android в случае, если пользователь подозревает, что оно взломано. При этом важно перепрошить устройство, а не просто сбросить настройки смартфона до заводских, заключил Курамин.

Ранее в ноябре испанские исследователи в области кибербезопасности из компаний NortonLifeLock и IMDEA Software Institute назвали самый опасный источник мобильных вирусов. По данным экспертов, чаще всего вредоносные файлы попадают на Android-смартфоны через магазин приложений Google Play. В общей сложности специалисты изучили 34 миллиона мобильных программ, от 10 до 24 процентов приложений оказались вредоносными или нежелательными.