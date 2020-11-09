Миллионы Android-смартфонов останутся без доступа к сайтам

В 2021 году на внушительной части смартфонов перестанут открываться многие сайты. Об ограничении доступа сообщает издание Android Police.

По словам журналистов, речь идет об Android-смартфонах, программное обеспечение которых не обновляли с 2016 года. Проблема заключается в том, что с осени 2021 года заканчивается сертификат действия Let’s Encrypt и компании IdenTrust, которая с 2015 года ввела перекрестную подпись для сертификации сайтов с шифрованием. Стандарт поддерживается Windows, macOS, Android и большинством платформ.

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На сайте Let’s Encrypt говорится, что договор с IdenTrust истекает 1 сентября 2021 года, и компании не собираются его продлевать. В этой связи браузеры и операционные системы без корневого сертификата безопасности не смогут открывать многие сайты, поддерживаемые Let’s Encrypt. Журналисты отметили, что операционные системы — Android 7.0 и более ранние версии — останутся без доступа к миллионам сайтов. При этом в актуальных версиях Android поддержка сертификата безопасности встроена по умолчанию.

По сведениям журналистов, доля смартфонов, которые работают на базе устаревших версий Android, составляет более 30 процентов от общего числа аппаратов на базе ОС от Google. К сайтам, сертифицированным Let’s Encrypt, относятся около 30 процентов от всех ресурсов в сети.

Авторы заметили, что владельцы смартфонов должны будут обновить свои устройства. Также в материале говорится, что на старых Android-аппаратах можно будет использовать браузер Firefox, который имеет встроенную поддержку сертификатов Let’s Encrypt.

Ранее стало известно, что Microsoft собирается перевести пользователей Internet Explorer в Edge. В устаревший браузер добавят специальный файл, который будет блокировать доступ к популярным ресурсам — YouTube, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и другим сайтам.