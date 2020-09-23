Закон о запрете способов шифрования объяснили защитой интересов россиян

Заместитель гендиректора компании «Гипросвязь» Алексей Васильев прокомментировал законопроект Минцифры, согласно которому в России предлагается запретить протоколы шифрования, позволяющие скрыть имя сайта. Его слова приводит «Интерфакс».

«Важно, что запрет протоколов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH и DoT, а именно эти протоколы указаны в пояснительной записке к законопроекту, не приведет к снижению уровня безопасности распространения информации в интернете. Сеть не станет менее удобной», — объяснил Васильев.

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Заместитель гендиректора «Гипросвязи» уточнил, что в данном случае государство действует на опережение с целью защиты интересов людей. Он подчеркнул, что законопроект предусматривает ряд исключений. Протоколы можно будет использовать на тех сайтах, где появление противоправного контента исключено — например, на ресурсах платежных сервисов или каршеринга.

Васильев отметил, что использование протоколов шифрования делает систему противодействия незаконному контенту неэффективной. «Может сложиться ситуация, когда пресловутый "даркнет" со всеми своими торговцами оружием, наркотиками, детской порнографией и тому подобным вдруг окажется в рунете, на наших с вами компьютерах», — добавил он.

21 сентября Минцифры опубликовало изменения в статьи 2 и 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ведомство предложило запретить использование протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя сайта в интернете.

Речь идет о протоколах TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). В пояснительной записке отмечалось, что это поможет бороться с размещением противоправной информации в сети.

«Гипросвязь» — российская компания, которая занимается проектированием и строительством объектов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Крупнейшим акционером компании является «Ростелеком».