Раскрыт способ вычислить мошенников при покупке билетов на самолет

Поддельные онлайн-сервисы по продаже авиабилетов являются одним из наиболее распространенных видов интернет-мошенничества, и чтобы избежать хищения средств, необходимо следовать определенным правилам. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Роскачества», опубликованные на сайте организации.

В первую очередь эксперты советуют изучить стоимость предлагаемых авиабилетов и не совершать покупку, если цена значительно ниже рыночной. Также стоит выяснить, требуется ли на сайте ввод персональных данных пользователя и запрашивается ли согласие на их обработку.

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Особое внимание необходимо уделить информации о самом билетном агентстве: наличие контактного телефона (в частности, доверять стоит номерам в формате с кодом города или многоканального типа), электронной почты или формы обратной связи, данных о продавце (наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН). Не менее полезным считается изучение отзывов об организации в сети.

Кроме того, пользователи могут попытаться проверить подлинность выбранного сайта — например, при помощи сервисов whois.ru, nic.ru, reg.ru — и отказаться от покупки, если со дня регистрации домена прошло меньше двух недель. О поддельности сервиса может говорить копирование известного онлайн-агентства или подражание ему в названии или дизайне. Вдобавок следует узнать, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности, а перед покупкой уточнить информацию о способе оплаты и не переводить средства по реквизитам физических лиц.

«Роскачество» также представило реестр сайтов билетных агентств. В числе наиболее надежных сервисов оказались, в частности, Aerobilet.ru, Aerotur.aero, Agent.ru, Airbooking.ru и Anywayanyday.com.

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