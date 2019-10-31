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Доходы российских интернет-пиратов упали

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Впервые за пять лет российский рынок интернет-пиратства показал падение, причем сразу почти на треть. Об этом сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе международной компании Group-IB.

По данным специалистов, объем нелегального рынка составил 63,5 миллиона долларов — на 27 процентов меньше показателей 2018 года. На обвал доходов повлияли несколько факторов: удар по рекламной монетизации ресурсов, совершенствование законов, антипиратский меморандум и падение трех важнейших сетей по распространению, снабжавших контентом до 90 процентов онлайн-кинотеатров России и СНГ.

Глава департамента защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин подчеркнул, что мощный удар по нескольким составляющим именно в 2019 году привел к беспрецедентному сокращению объемов рынка интернет-пиратства в стране. По его словам, текущий рынок можно оценивать на уровне 2016 года.

Однако желание смотреть нелегальные фильмы и сериалы у россиян незначительно, но выросло. Количество соответствующих запросов в популярных поисковиках по итогам года составило 10,4 миллиарда обращений.

Ранее сообщалось, что в результате совместной операций международных антипиратских организаций 90 процентам российских пиратских онлайн-кинотеатров был нанесен серьезный ущерб. Специалисты ликвидировали крупнейшую сеть по распространению контента под названием Moonwalk. С ее помощью владельцы ресурсов с нелегальным контентом получали удобные встраиваемые плееры с вшитой рекламой.

В апреле 2019 года владелец нелегального онлайн-кинотеатра рассказал «Ленте.ру», как работают пиратские ресурсы. Его откровения представлены в спецпроекте «Ленты.ру» об истории пиратства в России.

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