Браузер Mozilla признали «злодеем» года

Компанию Mozilla назвали «интернет-злодеем» за то, что она внедрила в свой браузер технологию DNS-over-HTTPS. Такой титул Mozilla дала британская ассоциация интернет-провайдеров (ISPA), составившая список «злодеев» и «героев» года. Перечень доступен на сайте организации.

По мнению представителей ассоциации, Mozilla подрывает стандарты безопасности в сети в Великобритании, давая пользователям возможность обходить родительский контроль и требования фильтрации контента со стороны властей.

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Такие действия браузера становятся возможными из-за технологии DNS-over-HTTPS, которую компания начала тестировать на ограниченном количестве пользователей. Этот протокол зашифровывает данные DNS, что не позволяет узнать, на какие сайты заходил пользователь, а также защищает данные от перехвата.

Кроме Mozilla, в номинацию «злодеев» вошел Дональд Трамп за то, что защищал интересы национальной безопасности в ущерб интересам телекоммуникационной индустрии. Также провайдеры посчитали «злодеем» «Статью 13» — новый закон об авторских правах в Евросоюзе. В список «героев» вошли люди, которые помогли улучшить доверие в интернете.

Победители будут оглашены на церемонии, которая пройдет в Лондоне 11 июля.

В июле 2019 года стало известно, что уязвимость в браузере Mozilla Firefox позволяла злоумышленникам на протяжении 17 лет получать доступ к файлам на компьютерах пользователей.

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