В России показали замену Windows

В России рассказали о разработке отечественной операционной системы для компьютеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Операционную систему «Ред ОС» показала российская компания «Ред Софт». Анонс состоялся на форуме «Армия-2021», который проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа. Работа ОС на базе российского процессора «Байкал-М» была представлена в присутствии вице-премьера Юрия Борисова. Новый продукт можно рассматривать в качестве конкурента иностранных операционных систем, например, Windows от Microsoft.

«В принципе, мы уже готовы к тому, чтобы в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии», — сообщили представители компании Борисову. В ответ вице-премьер уточнил, помогают ли компании квоты на закупку отечественной продукции, в содействии введению которых он принимал участие. Представитель «Ред Софт» дал утвердительный ответ.

В январе 2020 года «Ред Софт» договорилась с Huawei об установке своей операционной системы на серверы китайской компании. По договору, продукт «Ред ОС», созданный на базе Linux, получат серверы Huawei TaiShan 200 Server.