«Калашников» выпустил умное ружье на Android

Концерн «Калашников» представила умное ружье MP-155 Ultima. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный анонс ружья со смарт-функциями состоялся на форуме «Армия-2021». В сообщении концерна говорится, что MP-155 Ultima получил бортовой персональный компьютер на базе Android, который был кардинально переработан специалистами. «Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом — только с пистолетной рукояткой», — отметила руководитель конструкторского центра гражданского стрелкового оружия «Калашникова» Валентина Власенко.

Также концерн назвал цену нового оружия. Ружье MP-155 Ultima доступно в интернет-магазине компании по предзаказу. Стоимость нового устройства составляет 130 тысяч рублей. «Новая модель сочетает в себе надежность проверенного полуавтомата МР-155, ультрасовременный дизайн и технологии совместимости с гаджетами», — говорится в описании продукта.

Стрелковое смарт-оружие было создано на базе гладкоствольного ружья МР-155. Модель имеет монохромный дисплей с выбором режимов — «Камера», «Стрельба», «Компас» и других. Также устройство можно соединять со смартфоном через Bluetooth и Wi-Fi.

Неофициальный анонс нового ружья состоялся в августе 2020 года. Представители «Калашникова» заявили, что MP-155 Ultima является «первым умным ружьем в инновационном дизайне».