«Калашников» выпустит умное ружье

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Концерн «Калашников» в конце августа представит умное ружье МР-155. Анонс оружия появился в официальном сообществе концерна во «ВКонтакте».

Стрелковое смарт-оружие было создано на базе гладкоствольного ружья МР-155. По словам представителей «Калашникова», прототип является «первым умным ружьем в инновационном дизайне» и поддерживает синхронизацию с гаджетами. На опубликованном в соцсетях видео оружие имеет монохромный дисплей с выбором режимов — «Камера», «Стрельба», «Компас» и других. Также на экране можно заметить иконки уровня заряда аккумулятора, Bluetooth и Wi-Fi.

Модернизированное ружье МР-155 также было анонсировано в Instagram-аккаунте генерального директора концерна Дмитрия Тарасова. На видео Тарасов производит несколько выстрелов из смарт-оружия.

Технические характеристики новинки не раскрываются. Смарт-ружье будет представлено на форум «Армия 2020», который состоится с 23 по 29 августа.