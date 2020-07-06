Автоматический пистолет Калашникова показали на видео

Калашников Медиа

Издание «Калашнков Media» представило малоизвестный образец автоматического пистолета Калашникова. Оружие так и не было принято на вооружение, сообщается на YouTube-канале проекта.

В 1949 году конструктор Михаил Калашников участвовал в конкурсе на создание нового образца автоматического пистолета, предназначенного для армии и милиции. Перед ним стояла задача разработать обладающее небольшими габаритами оружие, но способное вести стрельбу очередями. Получавшийся пистолет имел общую длину 222 миллиметра, длину ствола — 140 миллиметров, массу в кобуре-прикладе — 1,7 килограмма, без нее — 1,25 килограмма. Пистолет был разработан под патрон 9х18 миллиметров.

Рассекреченный «Калашников Media» прототип так и не был принят на вооружение. Кроме оружия Калашникова в финал прошли пистолеты, разработанные конструкторами Стечкиным и Воеводиным. В итоге победу одержал пистолет Стечкина, который был принят на вооружение в 1951 году и по настоящее время используется в целом ряде специальных подразделений.

Военный историк Руслан Чумак заметил, что не все знают о том, что выдающийся советский конструктор занимался в том числе разработкой пистолетов. «Хотя всему миру Михаил Тимофеевич известен как конструктор автомата и пулемета, он пробовал свои силы и в разработке самых разных типов оружия», — подчеркнул специалист.

Ранее американский эксперт Питер Сучу опроверг миф, связанный с самым известным изобретением Михаила Калашникова. Специалист заметил, что вопреки распространенному заблуждению, автомат Калашникова не может очищаться самостоятельно. Эксперт заявил, что хоть АК и неприхотлив в эксплуатации, его, как и любое другое стрелковое оружие, необходимо чистить.

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