Рассекречен прототип АК-74М

Издание «Калашников Media» продемонстрировало прототип модернизированного АК-74. На его основе было создано оружие для всех родов войск и специальных служб, сообщается на YouTube-канале медиаплатформы.

По словам сотрудника Военно-исторического музея артиллерии Руслана Чумака, данный образец являлся одним из прототипов автоматов сотой серии АК. От конструкторов требовалось создать унифицированное стрелковое оружие, предназначенное для вооружения всех войск в целом и спецслужб в частности.

Рассекреченный прототип АК-74М конструктивно не отличался от автоматов для обычных пехотинцев, однако имел специальную площадку для крепления дополнительного оборудования. Например, на АК-74М можно установить ночной прицел и прочее оптическое оборудование. В целях сокращения затрат на производство оружия было введено требование установки планки для ночных прицелов на все образцы автоматов Калашникова.

Прототип АК-74М имеет массу 3,6 килограмма, общая длина оружия составляет 943 миллиметра, длина в сложенном состоянии — 705 миллиметров, длина ствола — 415 миллиметров. В автомате применяется патрон калибра 5,45х39 миллиметров. По словам Чумака, образец оружия отличается от прочих АК удлиненным стволом, отсутствующим дульным тормозом, откидывающейся крышкой ствольной коробки, складывающимся пластмассовым прикладом.

АК-74М является модернизированной версией АК-74. Стрелковое оружие было принято на вооружение в 1991 году, автомат серийно производится концерном «Калашников».

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