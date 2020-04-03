Единственный в мире автомат-карабин Калашникова показали на видео

youtube Калашников

Концерн «Калашников» выложил на YouTube видео, на котором показал единственный в мире образец одноименного автомата-карабина.

«Созданный Михаилом Тимофеевичем [Калашниковым] образец проходил испытания и достаточно хорошо себя зарекомендовал. Однако все разработки в дальнейшем были прекращены, так как к концу 1950-х годов в СССР уже достаточно удачно велась разработка легкого автомата [7,62-миллиметрового автомата Калашникова модернизированного]», — говорится в подписи к ролику.

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В сентябре 2019 года концерн «Калашников» выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

В июне того же года Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) рассекретило архивные документы об испытаниях автомата Калашникова в 1943-1945 годах.

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