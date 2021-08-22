Концерн «Калашников» показал новый пистолет-пулемет для летчиков

Группа компаний «Калашников» на военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые показала опытный образец нового пистолета-пулемета ППК-20 для летчиков Воздушно-космических сил России (ВКС). Об этом сообщает ТАСС.

«Оружие успешно прошло испытания, адаптировано к носимому аварийному запасу, может использоваться в кабине самолета», — рассказал на презентации заместитель генерального директора «Калашникова» по специальным проектам Денис Фисенко.

В концерне отметили, что испытания ППК-20 проводились в государственном летно-испытательном центре Минобороны в Ахтубинске (Астраханская область) и показали возможность размещения оружия в катапультном кресле самолета. В настоящее время продолжаются испытания для оценки эффективности внесенных в разработку изменений. В компании также подчеркнули, что ППК-20 имеет потенциал для экспорта.

Длина оружия со сложенным прикладом достигает 41 сантиметра. Начальная скорость полета пули составляет около 470 метров в секунду, дальность прямого выстрела по ростовой цели — 360 метров. При применении патронов 7Н21 из ППК-20 можно пробить бронежилет класса защиты 3А (по стандарту NIJ).