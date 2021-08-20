Ударный «Орион» получит защиту от ракет

Ударный беспилотник «Орион» получит систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая обеспечит защиту от ракет, и сможет подавлять электронные системы противника. Разработчик БПЛА выбирает оптимальную концепцию РЭБ-системы. Об этом сообщил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в интервью РИА Новости.

Российский беспилотник могут оснастить РЭБ-системой в ближайшее время. По словам Богатикова, этот вопрос является приоритетным для разработчика. «Сейчас "Кронштадт" прорабатывает варианты, выбирая способ решения с высокой эффективностью и приемлемой ценой», — добавил Богатиков.

Система радиоэлектронной борьбы даст беспилотнику защиту от ракет. «Орион» сможет блокировать каналы управления боеприпасами. Богатиков добавил, что российская разработка сможет стать специализированным беспилотником радиоэлектронной борьбы, который будет подавлять электронные системы для защиты дружественных единиц на поле боя.

БПЛА «Орион» является средневысотным ударным аппаратом большой продолжительности полета. Беспилотник выполнен по нормальной аэродинамической схеме с прямым крылом и V-образным хвостовым оперением. Масса полезной нагрузки беспилотника достигает 250 килограмм — этим параметром будет ограничен перспективный комплекс РЭБ для беспилотника. «Орион» с максимальной взлетной массой в 1150 килограмм развивает скорость до 200 километров в час.

