Россия испытает «уничтожителя» танков

Российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» осенью выполнит первые испытательные пуски противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Вихрь». Об этом в субботу, 31 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время ведутся работы по интеграции на "Орион" модернизированных противотанковых ракет комплекса "Вихрь-М". Осенью на военном полигоне будут проведены первые стрельбы "Вихрями" с беспилотника по наземным мишеням, имитирующим бронетехнику противника», — сказал собеседник агентства.

По его словам, использование ПТУР в составе БПЛА «существенно повысит возможности аппарата по уничтожению тяжелобронированной техники на поле боя, в том числе самых современных и защищенных танков». Источник добавил, что вероятность поражения «Вихрем» движущегося объекта превышает 80 процентов.

Согласно данным источника, один БПЛА сможет переносить две ПТУР, располагаемые в контейнерах на подкрыльевых пилонах.

В мае российский концерн «Калашников» опубликовал во «ВКонтакте» видео испытаний секретного оружия. Позже РИА Новости сообщило, что речь идет о доработанной авиационной управляемой ракете «Вихрь». Уточнялось, что на одном из полигонов Минобороны с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» произвели 22 пуска доработанными ракетами.