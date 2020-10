Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео

Первый пуск модернизированной противотанковой ракеты «Вихрь-1» с ударного вертолета К-52 «Аллигатор» попал на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал «Звезда».

В заметке на сайте телеканала сообщается, что пуск был осуществлен летчиками армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае с высоты около 300 метров на расстоянии примерно 8 километров до цели.

«Комплекс очень удобный в использовании. При попадании объекта в зону сканирования цель автоматически берется на сопровождение, и остается только нажать на кнопку», — сказал летчик-штурман Ка-52 «Аллигатор» Андрей Соколов.

В августе версия Ка-52М «Аллигатор» ударного вертолета совершила первый полет на авиазаводе «Прогресс» в Приморском крае.

В июле 2019 года американское издание We Are The Mighty написало, что российские противотанковые ракеты «Атака» и «Вихрь» лучше американских аналогов Hellfire по бронепробиваемости.