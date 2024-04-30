Военным ВСУ повысили выплаты за участие в боевых действиях

Выплаты в ВСУ за участие в боевых действиях повысили до 2,5 тысячи долларов

Минобороны Украины сообщило о повышении зарплаты военным. Вознаграждение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за участие в военных действиях теперь составляет 100 тысяч гривен (около 236 тысяч рублей), сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что их минимальный ежемесячный размер денежного довольствия в настоящее время составляет 20,1 тысячи гривен (47,5 тысячи рублей). При этом единовременное пособие в случае заключения первого контракта в нынешнем году для рядового состава составляет 24,2 тысячи гривен (57,2 тысячи рублей), сержантского и старшинского состава — 27,2 тысячи гривен (64,3 тысячи рублей), офицерского состава — 30,2 тысячи гривен (71,3 тысячи рублей).

Помимо этого, участвующие в боевых действиях военные ВСУ будут получать дополнительное вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов. За выполнение специальных задач вне передовой им будут платить 30 тысяч гривен (около 71 тысячи рублей), а одноразовое вознаграждение за задание на линии фронта за каждые 30 дней составит 70 тысяч гривен (около 165,5 тысячи рублей).

Также, по данным министерства, раненные бойцы, не способные выполнять свои обязанности, будут ежемесячно получать 20,1 тысячи гривен (47,5 тысячи рублей), дополнительное вознаграждение для инструкторов учебных центров теперь составляет от 15 до 30 тысяч гривен (от 35 до 71 тысячи рублей), а вознаграждение курсантов, особенности обучения которых изменились во время военного положения в стране, теперь составляет 2,3 тысячи гривен (5,4 тысячи рублей).

Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино в Запорожской области, рассказал, что в выполнении задач на передовой участвует небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ. По его словам, в основном там находятся люди старше 50 лет.