Пленный боец ВСУ: на передовой мало молодых украинцев, в основном старше 50 лет

В выполнении задач на передовой участвует небольшое количество молодых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в основном там находятся люди старше 50 лет. Об этом заявил боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино в Запорожской области, передает РИА Новости.

Он также отметил, что офицеры присутствуют лишь на этапе назначения задач и не оказывают необходимой поддержки и руководства в процессе их выполнения.

Ранее украинский военнопленный пожаловался на то, что в ВСУ мобилизованных бойцов недостаточно подготавливают, а также не выплачивают зарплату.