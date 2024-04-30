В России ответили на разночтения в разговоре Лаврова с главой МИД Таджикистана

РИА Новости: корректную версию разговора Лаврова и Мухриддина изложил МИД России

МИД России изложил корректную версию разговора главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства ответил на вопрос о том, почему возникли разночтения в сообщениях журналистов о телефонном разговоре Лаврова с Мухриддином, который состоялся сегодня, 30 апреля. Он заявил, что МИД России изложил свою версию корректно.

Как сообщалось ранее, главы МИД России и Таджикистана обсудили действия российских спецслужб, которые затронули таджикских граждан. Лавров заверил Мухриддина, что проверки проводятся в связи с профилактикой терроризма, они носят временный характер.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что проверочные мероприятия в стране были ужесточены после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, правоохранители работают одинаково с представителями всех национальностей.