Москвич перепутал стул с шампурами и сел на них

«112»: москвич, вернувшись с природы, вместо стула на кухне сел на шампуры

Житель Москвы, вернувшись с природы, вместо стула на кухне сел на пакет с шампурами. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Москвич по имени Алексей отмечал своей день рождения на природе. Вернувшись домой, он оставил пакет с шампурами на полу на кухне. В силу нетрезвого состояния Алексей сел мимо стула, оказавшись прямо на шампурах.

Скорая отвезла москвича в столичную больницу имени Ерамишанцева, хирурги которой сняли ягодицы именинника с шампуров и обработали многочисленные колотые раны. Алексея вскоре отправили домой.

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