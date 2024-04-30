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20:45, 30 апреля 2024Россия

Москвич перепутал стул с шампурами и сел на них

«112»: москвич, вернувшись с природы, вместо стула на кухне сел на шампуры

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель Москвы, вернувшись с природы, вместо стула на кухне сел на пакет с шампурами. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Москвич по имени Алексей отмечал своей день рождения на природе. Вернувшись домой, он оставил пакет с шампурами на полу на кухне. В силу нетрезвого состояния Алексей сел мимо стула, оказавшись прямо на шампурах.

Скорая отвезла москвича в столичную больницу имени Ерамишанцева, хирурги которой сняли ягодицы именинника с шампуров и обработали многочисленные колотые раны. Алексея вскоре отправили домой.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово запасаться мангалами перед майскими праздниками. По данным онлайн-сервиса «Авито», жители крупных российских городов на 36 процентов активнее покупали мангалы в апреле 2024-го по сравнению с предыдущим годом.

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      Лина Пивоварова
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