В Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны

Представитель Пентагона Пламб заявил, что не верит в милитаризацию Луны

Помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб отметил, что не верит в возможность милитаризации Луны. Его цитирует РИА Новости.

«Что касается конкретного вопроса милитаризации Луны, то я, будучи представителем министерства обороны, в это не верю», — заявил Пламб.

По его словам, защита логистических цепочек на всем расстоянии до Луны «не представляется достижимой».

Ранее помощник шефа Пентагона Джон Пламб рассказал, что Министерство обороны США пытается не допустить применения российскими военнослужащими систем спутниковой связи Starlink. Он пояснил, что Вашингтон активно работает совместно с украинской стороной и компанией SpaceX для решения этого вопроса.