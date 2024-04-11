Стало известно о попытках Пентагона помешать России использовать Starlink

Defence One: Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки пытается не допустить применения российскими военнослужащими систем спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает издание Defence One со ссылкой на помощника шефа Пентагона Джона Пламба.

Пламб объяснил, что США активно работают совместно с украинской стороной и компанией SpaceX над тем, чтобы помешать РФ использовать терминалы Starlink. При этом он признал, что Пентагон не может заставить SpaceX остановить обслуживание находящихся у России спутников. По словам помощника главы Минобороны США, РФ якобы закупает Starlink на черном рынке.

Ранее стало известно, что Пентагон заплатил 23 миллиона долларов компании Илона Маска SpaceX за поставку терминалов Starlink Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что контракт на поставку Starlink украинским войскам был заключен в июне 2023 года, он истекает в мае 2024 года.